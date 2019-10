Vores kroppe er designet til at være aktive, ikke til at sidde foran en skærm. Men færre og færre børn og unge får tilstrækkelig motion. Kun hver tiende 15-årig får nok. Det er en dødsensfarlig udvikling.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Mens sana in corpore sano – latin for ’en sund sjæl i et sundt legeme’ – har været kendt siden antikken og betragter et velfungerende og sundt menneske holistisk. Det var udtryk for intuition og fornemmelse for folkesundhed og har holdt sig siden.