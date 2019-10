Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Efterretningseksperter: Tåbeligt at lade frygten for Putin og co. begrænse vores egen ytringsfrihed

Det er dumt, kortsigtet og uhensigtsmæssigt at samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste for at påvirke meningsdannelsen. Det er et skråplan, der ikke er tænkt igennem af politikerne.