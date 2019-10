Selv efter IS-leders død sover jihadisterne godt om natten

Drabet på al-Baghdadi udlægges som markeringen af en afsluttet æra. Sandheden er snarere, at det indvarsler en ny. Her er, hvad vi overser, hvis vi for alvor vil Islamisk Stat og den militante islamisme til livs.

Da den amerikanske præsident, Donald Trump, søndag annoncerede drabet på lederen af Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, sad jeg som så mange andre klistret til skærmen. For mig personligt føltes nyheden om terrorlederens død som en slags kulmination på et årelangt fagligt forhold til netop IS, der med Baghdadi som omdrejningspunkt har fyldt meget i mit professionelle liv.