I dag er det 100 år siden, at USA besluttede at forbyde alkohol. Forventningerne til forbuddets effekter var store: Slum ville forsvinde, fængslerne ville blive fabrikker, og selv helvede ville blive tømt for beboere, spåede en prædikant. Men hvordan gik det?

For 100 år siden, 28. oktober 1919, vedtog begge kamre i den amerikanske kongres den 18. tilføjelse til forfatningen – ’The National Prohibition Act of 1919’ – med et flertal på to tredjedele.