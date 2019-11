Bibelen er uhyre realistisk. Den er ikke '10 gode råd til at få det bedre med sig selv', men skildrer dramatisk og voldsomt konsekvenserne af menneskers ondskab

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Om bare 5 måneder slippes Det Gamle Testamente løs. 20. marts 2020 udkommer Bibelen 2020. Det er en ny udgivelse af Bibelen i et godt nudansk sprog og i en læservenlig og let tilgængelig stil.

Det vil ikke blot kunne lukke denne exceptionelle bog op for nye målgrupper, det kan også gøre brugen af Bibelen meget mere spændende, hvis de nye tekster bringes i spil i gudstjenesten. Og det er nu, folkekirken skal til at lægge planer til forberedelse af den store begivenhed.

I Bibelen 2020 er oversættelsen af Det Gamle Testamente et helt nyt og frisk produkt, mens Det Nye Testamente er en revision af Den Nye Aftale fra 2007.

Det Gamle Testamente kan meget vel få en renæssance, fordi teksterne i den nye sprogdragt er lettere at læse og forstå.

Det viser prøver på nyoversættelsen, som Bibelselskabet har udgivet de seneste 5 år. Mange vil kunne opleve teksterne som friske pust fra en ellers ret ukendt bibelsk verden. Det Gamle Testamente kan komme i spil i kulturen. Studiekredse vil kunne arbejde med at forstå, hvad der ligger i de nye formuleringer af de gamle tekster.

Den stærkeste indflydelse vil teksterne dog få, hvis præsterne får mulighed for at læse de nye oversættelser af Det Gamle Testamente foran alteret ved gudstjenesten, og hvis de tager afsæt i teksterne i deres prædikener. Siden 1992 har folkekirken haft tekstlæsninger fra Det Gamle Testamente, og det var et naturligt tiltag, fordi vi fik en ny autoriseret oversættelse af Bibelen det år.

Når vi nu får en ny nudansk oversættelse, skal den selvfølgelig ikke erstatte vores fælles oversættelse, men vi skal bruge den som et godt valg til afveksling.

Den kommunikerer godt i et velflydende og mundret sprog. Derfor vil vi indtrængende opfordre biskopperne til at opmuntre præsterne til at afprøve nyoversættelserne af Det Gamle Testamente i tekstlæsningerne og prædikenerne i folkekirken.

Det er derfor rigtig dårlig timing, at professor emeritus Mogens Müller i en Kronik bragt i Politiken 19.10. 2019 argumenterer for at blackliste oplæsningen af gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten.

At professor Müller aldrig har brudt sig om Det Gamle Testamente, er ganske vist ingen nyhed. I Kroniken ser han dog bort fra, at oplæsningen af teksterne fra Det Gamle Testamente kan ledsages af præsternes dygtige udlægning af teksten. Det burde de teologiske kandidater fra hans fakultet vel være udrustet til efter flere års studier?

Ved den endelige dom skal det være ligesom på Noas tid, siger Jesus

Müller ønsker at skrælle brugen af Bibelen i gudstjenesten ned til et lille udvalg af bøger fra Det Nye Testamente og foreslår endog, at en bog skal læses igennem kapitel for kapitel året igennem ved gudstjenesterne.

Mage til litteraturprofessorskab skal der dog ledes længe efter, for en sådan kronologisk-videnskabelig gennemgang appellerer næppe til regelmæssige kirkegængere, der jo kommer til gudstjenesten for at finde styrke og inspiration til troen og livet. Og tænk, hvis man så missede et af foredragene i sådan en læseklub?

Det lader til, at Müller bekymrer sig meget om ’den sagesløse kirkegænger’, der bliver vildledt af teksterne i Det Gamle Testamente. Vores indtryk er modsat, at mange interesserede og nysgerrige kirkegængere gerne vil høre mere om den fremmede og ukendte verden i Det Gamle Testamente.

Kirken bør derfor gå den modsatte vej og opmuntre til spændende læsning og forkyndelse ved gudstjenesterne, når Bibelen 2020 kommer på gaden. Kirkegængerne kan opleve Det Nye Testamentes tilbedelse af Gud som far og skaber og som den, der kommunikerede sine planer for verden til Abraham, Moses og alle de andre bibelske forfattere op igennem et årtusinds historie med Israel.

I Müllers optik er det jødedom, og jødedom er noget nationalistisk skidt, et fremmedlegeme i kristendommen. Men det er næppe der, de fleste kirkegængere befinder sig, og Müllers private sympatier og antipatier er hans eget problem.

Tilbage står spørgsmålet, om der virkelig findes to forskellige gudsbilleder i Bibelen – den onde jødiske gud i Det Gamle Testamente og den kærlige kristne Gud i Det Nye Testamente? Er sådan noget som beretningen om Noa og hans familie, der som de eneste overlevede syndfloden, ikke bare et udtryk for en gammeltestamentlig hævngerrig guddom, der kun redder nogle af sine få favoritter og lader resten dø?

Ikke, hvis vi går til Jesus i Matthæusevangeliet! Her forklarer Jesus selv den kommende dom med at henvise til fortællingen om syndfloden. Ved den endelige dom skal det være ligesom på Noas tid, siger Jesus. Nogle reddes, mens andre lades tilbage.

Det typiske belæg for, at Gud i Det Nye Testamente skulle være kærlig til forskel fra guddommen i Det Gamle Testamente, finder kritikerne imidlertid hos Johannes. Apostlen Johannes skrev de meget kendte ord »Gud er kærlighed«. Og så skulle man ellers tro, at man hos Johannes fandt en spiselig teologi, renset for alt det jødiske, der ifølge Müller og andre kritikere har sneget sig ind i Det Nye Testamente.

Men overraskende nok er Johannes’ fremstilling af Jesus utrolig jødisk, og han er ikke mindst meget glad for jødedommens vigtigste profet, Moses.

I Johannesevangeliet kritiserer Jesus endda sine modstandere for ikke at have taget Moses seriøst nok – for som han siger: »Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om« (Johannesevangeliet 5,46). For Johannes er det med andre ord ikke modsætningsfyldt at tro på en kærlig Gud og fastholde Moses’ og dermed Det Gamle Testamentes hellighed og autoritet. Man fristes til at sige tværtimod.

Mange mennesker sammenfatter kristendommen i den lille bibel i Johannesevangeliet 3,16: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn …«.

Blot to vers før dette kristne kernevers, og som den vigtigste forudsætning for Guds kærlighed til verden, forklarer Jesus sin død og opstandelse ved at henvise til en begivenhed, som fandt sted efter Israels udfrielse fra Egypten. Dem, der var blevet bidt af slanger, skulle se op på en kobberslange på en stage, som Moses havde sat op, og så ville de redde deres liv ved Guds indgriben.

Et andet sted i Johannesevangeliet forklarer Jesus den kristne nadver med en anden begivenhed fra jødernes ørkenvandring. Da de sultede, sørgede Gud på mirakuløs vis for at give dem noget brød, som de kaldte manna.

Igen og igen forklarer Jesus i Johannesevangeliet, hvem han er, og hvad han gør, ved at henvise til »Skriften«, det vil sige Den Hellige Skrift, jødernes bibel, Det Gamle Testamente. Og som Johannes lader Jesus sige: »Skriften kan ikke rokkes« (Johannesevangeliet 10,35).

Og sådan kunne vi blive ved. Men først og fremmest er vort vigtigste anliggende at plædere for, at kirkegængere skal have mulighed for at høre mere af Det Gamle Testamente ved gudstjenesten, fordi de nu kan høre det i nyoversatte tekster og få det forklaret i prædikenerne ved gudstjenesterne.

Nu vil nogen måske indvende, at Det Gamle Testamente bare er uforståeligt og ikke kan bruges i moderne tid. Og det er naturligvis rigtigt, at der er mange lettere bizarre typer i persongalleriet, der er fortællinger om menneskers hjerteløse og afgrundsdybe ondskab, der er kulturelle træk og skikke, som mildest talt ikke tiltaler os her i det 21. århundrede.

Hertil er dog at sige, at kristendom altid har været en oversættelsesreligion, som Yale-professor Lamin Sanneh (1942-2019) har betonet. Bibelen har altid fungeret anderledes end Koranen. Det Gamle Testamente er ikke en bog, som kun skal læses og læres på hebraisk af en lille gruppe lærde autoriteter.