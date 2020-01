Træt af turister i København? Væn dig til det. Der kommer mange flere. Men det kan vi sagtens magte

Turisme fylder meget i hovedstaden. Og kommer til at fylde endnu mere i de kommende år. Hovedstaden er et stærkt brand, og verden rejser mere. Det er en udfordring – men vi kan godt magte opgaven.

Sidste år var et travlt år for hovedstadens turisme. København er mere populær end nogensinde. For danskere, som besøger København i sommerperioden, og som udgør tæt på halvdelen af alle besøgende. Og for de mange udenlandske gæster, der kommer fra hele verden, fordi de har hørt om København og den danske historie, om vores livsstil og livskvalitet, som de gerne vil opleve tæt på. ​​​​