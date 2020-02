Cepos-direktør: »Hvorfor er der forargelse over aflønningen af topchefer, men ikke popstjerner, sportsfolk og skuespillere«

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ifølge Carlsbergs regnskab, som blev offentliggjort tirsdag, modtog topchef Cees ’t Hart i 2019 en samlet løn på 49,8 mio. kr. Mange politikere, især i rød blok, ser gerne, at lønnen til topchefer generelt bliver reduceret. Socialdemokratiet og SF argumenterer flittigt for et loft over cheflønninger. ​