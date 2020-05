Politikere, økonomer og eksperter: Genåbningen er begyndt. Men hvor er den langsigtede coronastrategi, Mette F.?

De menneskelige og økonomiske omkostninger ved ad hoc-nedlukning er for store. Vi må forhindre en gentagelse for enhver pris.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er nu to måneder siden, at coronakrisen for alvor ramte Danmark. Det har været en særlig tid for os alle sammen, en tid vi vil huske resten af vores liv.