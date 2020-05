Stop nikotinpusherne fra tobaksindustrien

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I dag fejres World No Tobacco Day over hele verden, og i år har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, valgt at fokusere på at »beskytte ungdommen fra industrimanipulation og at forebygge tobaks- og nikotinbrug hos unge«.