50 år efter Thy-lejren: De var langhårede, i bar røv og på stoffer. Men hippierne sendte Danmark ind i fremtiden

De seneste år har vi været vidner til voldsomme angreb fra højreradikale terrorister rundt om i verden. Samtidig er Den Nordiske Modstandsbevægelse vokset frem i Danmark og Sverige. Et ledende medlem er tiltalt for hærværk på en jødisk gravplads, og et tidligere medlem er dømt for at fremstille våben og bomber. I sin seneste vurdering skriver PET, at truslen fra højreradikale miljøer er øget. Men hvad vil Den Nordiske Modstandsbevægelse, og hvor voldsparate er de?