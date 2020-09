Kald det bonus-, sted- eller papforælder. Uanset hvad bliver du nødt til også at opdrage din nye kærestes børn

Projekt far, mor og børn er virkelig svært. Ja, faktisk er det et heltejob at være forælder. Som en anden supermand skal man både klare at have fuldtidsjob, lave mad og gøre rent. Man skal træne sin krop, lave lækre middage til vennerne, og oveni det skal man så også finde tid til nærvær med sine børn.

Det er et stort ansvar at have små børn, som har følelser og skal opdrages til at blive gode mennesker.

Ikke så underligt, at mange i den tidskabale glemmer parforholdet. Og måske det er en af årsagerne til, at flere og flere ender med at blive skilt. Det bevirker, at mange voksne danner familie mere end én gang i livet.