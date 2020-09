Tue Mantoni: De sidste 50 år har kapitalismen været besat af profit. De næste 50 år skal det handle om bæredygtighed

Denne måned er det 50 år siden, at den kendte amerikanske økonom og nobelprisvinder Milton Friedman skrev sin banebrydende New York Times-artikel ’The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits’, hvor han agiterer for, at virksomheders sociale ansvar består i at levere det højest mulige finansielle afkast på kortest mulig tid.

Og at det er politikernes ansvar at beskatte kapitalafkastet og distribuere provenuet til de steder i samfundet, hvor det har den største positive indvirkning.

Lige så betydningsfuld som Friedmans artikel har været for synet på virksomhedens rolle de sidste 50 år, lige så meget vil virksomhedens rolle ændre sig de næste 50, blandt andet fordi internettet og de sociale medier har gjort verden mindre.