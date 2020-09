Marcus Rubin: Røvtræt af corona og Netflix? Svaret på alle dine sorger er at finde i Jobs bog

Winter is coming, som alle vi ’Game of Thrones’-fans morede os mægtigt med at sige sidste forår.

Det virker som et andet liv, for nu kommer vinteren for alvor, og man skal være født med en del mere optimistisk blod i årerne end undertegnede for ikke at have en dyster frygt for, hvad en lang coronavinter kan bringe.

Forårets nedlukning gik med nød og næppe, godt hjulpet af at solen begyndte at skinne stort set det sekund, Mette Frederiksen annoncerede, at skolerne og meget andet lukkede. Nu har solen skinnet igen i denne uge, mens smittetallene steg, men man ved jo, at det er en stakket frist.