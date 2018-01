Kaos i Det Hvide Hus: Ny insiderbog viser, hvor skidt det står til i USA

FOR ABONNENTER

Nej – det er for langt ude.

Sådan ville mange givetvis have reageret, hvis en film eller en tv-serie for blot et par år siden havde lavet historien om præsident Trump og det enorme kaos og den inkompetence, han står for. Men det er den skinbarlige virkelighed, hvilket udgivelsen af Michael Wolffs bog ’Fire and Fury’ om Trumps første år ved magten understreger.

Bogen tegner et nådesløst portræt af en Trump, der ikke ønskede at vinde, intet ved om det mest basale om USA’s forfatning og ingen interesse har i at lære det.

Om alle detaljerne i bogen er korrekte, vides ikke. Men mange af kilderne er navngivne, og alene det faktum, at Wolff i månedsvis har kunnet sidde i en sofa lige ved Det Ovale Kontor, uden at nogen spurgte, hvad han lavede, siger umådeligt meget om de kaotiske forhold i Trump-regeringen.

mr