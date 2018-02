Vandkrisen i Cape Town bør være et wakeupcall til os alle

FOR ABONNENTER

Vidste man ikke bedre, kunne det lyde som en ny amerikansk katastrofefilm:

’Day Zero – dagen, hvor vandet forsvandt’. Men der er ikke tale om en ny version af ’Mad Max’.

Der er tale om den barske realitet i den sydafrikanske by Cape Town, der er i akut fare for at løbe tør for vand. Storbyen forventer at ramme ’Day Zero’ – det punkt, hvor myndighederne bliver tvunget til at lukke for vandet til indbyggerne – om cirka tre måneder.

Det er et ekstremt tiltag, og indbyggerne i Cape Town frygter, at det vil føre til kaos og borgerkrigslignende forhold, hvis de fire millioner indbyggere tvinges til at skulle afhente vandrationer ved særlige aftapningssteder. At det er kommet dertil i Cape Town, skyldes mange ting, herunder også politiske fejlskøn ved ikke i tide at begynde at lede efter nye vandressourcer.

