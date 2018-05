Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Ishockey er en lille sportsgren her i landet med 4.905 registrerede aktive, der i alt har 27 baner at bruge skøjter, stav og puck på. Derfor er det nærmest naturstridigt, at VM i overmorgen begynder i Herning og København.

