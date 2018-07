Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

EU-politikere beskyldes jævnt hen for at være virkelighedsfjerne. Ofte er det helt urimeligt, men i denne uge bekræftede et flertal i EU-Parlamentet desværre fordommen.

cj