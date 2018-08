Tak til Løkke for at behandle forsvarsforbeholdet i EU

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Kast tankerne tilbage til 1993. Bill Clinton er lige blevet præsident i USA, internettet er kun for nørder, Rusland ved at blive demokratisk og Europa endelig på vej til at blive genforenet.

En god tid – og en helt anden æra.

Men hvad den danske EU-politik angår, blev uret på en række afgørende områder reelt sat i stå dengang for et kvart århundrede siden.

Det var nemlig der, at de fire danske EU-forbehold om euroen, retssamarbejdet, forsvaret og unionsborgerskabet blev vedtaget og godkendt ved folkeafstemningen 18. maj 1993.

Dengang gav forbeholdene mening og var en pragmatisk måde at bevare Danmark i EU.

Storbritanniens ukloge beslutning om at melde sig helt ud af EU viser faren ved en ufleksibel politisk tilgang til at tackle befolkningens skepsis over for det europæiske samarbejde.

Men intet varer evigt, og de danske forbehold bør også løbende tages op til genovervejelse. Meget er sket siden 1993 – Rusland er atter en trussel, Nato er eksistentielt truet, efter at Trump kom til, euroen har været gennem talrige kriser og migrant- og flygtningestrømmen er blevet et altdominerende tema i EU efter 2015.

Derfor er det både klogt og rigtigt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uge gjorde klart, at han håber at få afskaffet forsvarsforbeholdet i de kommende år.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har tidligere været ude med samme budskab.

Begge ministre har understreget, at der ikke er planlagt nogen ny folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, men at de forsøger at gøde jorden og præge debatten.

Det er en rigtig fornuftig beslutning. Indtil videre er alle forsøg på at afskaffe nogle af forbeholdene ved nye afstemninger strandet.

Forsvarsforbeholdet er i den nuværende geopolitiske situation en hæmsko for Danmark, der skader snarere end styrker vores evne til at forsvare suveræniteten.

Tiden er løbet fra det. Derfor er det ensidigt og unuanceret, når Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tidligere på sommeren gjorde forbeholdene til selve grundlaget for Danmarks EU-politik også fremover.

Verden forandrer sig, og Danmark må forandre sig med den.

Det er dumt og kortsigtet at insistere på, at Danmarks europapolitik også den næste generation skal defineres af fire forbehold, der blev besluttet i en helt anden tid.

mr