Finanslovsudspillet falder sammen, når man prikker til det

Det står på side 1 i den borgerlige grønspættebog: Hvis du i regering fremlægger et udspil til finanslov kort før et valg, må du appellere til den socialdemokratiske sjæl hos flertallet af vælgerne.

I hvert fald må du ikke lægge dig ud med den. Det vil sige: Drop alle drømme om skattelettelser. Og strø penge ud til velfærd.

Det var præcis, hvad finansminister Kristian Jensen (V) gjorde ved dagens pressemøde.

Og heldigvis for det. Sagen er nemlig, at flertallet af vælgerne har fat i noget rigtigt.

Det giver god mening at bruge én milliard kroner på udsatte børn og flere pædagoger. På samme måde som det giver god mening at bruge penge på psykisk syge, på ældre, på kystsikring, på museer, på teatre, på sundhed, på klima, på at rette op på it-kaosset i Skat etc.

Sådanne investeringer i mennesker, kultur, velfærd og miljø kommer godt igen. Både menneskeligt og i cool cash. Fint.

Men regeringen kan ikke bare vurderes på, hvor den vil tilføre penge i en enkelt finanslov.

Det store billede er, at regeringen i de senere år har nedprioriteret en række af de områder, hvor den nu vil bruge flere penge.

Hertil kommer, at det jo lyder offensivt, når regeringen vil øge de offentlige udgifter med 0,4 procent. Men demografien – det voksende antal børn og ældre – vil lægge et pres på de offentlige udgifter på mindst 0,6 procent om året, så i realiteten vil den enkelte opleve, at der bruges færre penge på velfærd.

Et virkelighedstjek tager luften ud af det generøse førsteindtryk. I det hele taget har finanslovsudspillet det med at falde sammen, når man prikker lidt til det.

Det gælder i dén grad også omprioriteringsbidraget. Det lyder umiddelbart forjættende, at regeringen vil afskaffe den forhadte salamimaskine, der i årevis har skåret skiver på to procent af de offentlige institutioners budgetter.

Men først fra 2022! Hvorfor nu det? Hvorfor udsulte erhvervsskoler og gymnasier flere år ud i fremtiden? Hvorfor ikke afskaffe salamimaskinen nu, hvis man mener, den ikke fungerer? Ville det ikke være mere ærligt?

Danmark har brug for en offensiv og økonomisk ansvarlig finanslov. Men desværre var det et lunkent udspil, regeringen lagde frem i dag. Og man kan frygte, at det bliver en lunken finanslov, den vil vedtage med Dansk Folkeparti.

pmj