Det er på høje tid at give drenge gratis hpv-vaccine, og så må den absurde debat om faren stoppe

Sagaen om hpv-vaccinen har varet et årti, men har nu – langt om længe – forhåbentlig fundet sin rette afslutning.

I finanslovsforslaget lægger regeringen op til at tilbyde alle drenge gratis hpv-vaccine fra 12-års alderen, sådan som det allerede siden 2009 har været tilfældet for jævnaldrende piger.

Det er præcis sådan, det skal være, og det eneste, man kan undre sig over, er, hvorfor det har taget så lang tid at ligestille de to køn.

Logikken bag at vaccinere drengene er uhyre simpel: Jo flere drenge der er vaccineret mod hpv, desto mindre er risikoen for, at de piger, som de er sammen med, bliver smittet med de vira, der kan give livmoderhalskræft. En modbydelig sygdom, der årligt rammer knap 400 danske kvinder og koster omkring 100 af dem livet.

Ud over at redde mange kvindeliv vil hpv-vaccinen formentlig også kunne beskytte drengene selv mod forskellige former for kræft i penis, mund og svælg.

Samtidig bør beslutningen om at tilbyde vaccination til drengene også én gang for alle lægge den absurde debat om faren ved hpv-vaccinen til hvile.

Efter at TV 2 på dybt uansvarlig vis i 2015 bragte dokumentarfilmen ’De vaccinerede piger’, hvor en gruppe piger fortalte, at de efter at have fået hpv-vaccinen var blevet alvorligt syge, styrtdykkede opbakningen til vaccinen.

Efter en målrettet oplysningskampagne fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse er det heldigvis i de senere år lykkedes at vende udviklingen, så cirka 80 procent af forældrene til piger i den relevante alder tidligere på året udtrykte tillid til hpv-vaccinen.

Klogt, eftersom talrige undersøgelser viser, at der rent faktisk ikke er nogen øget risiko for alvorlige bivirkninger ved vaccinen.

Om man lader sine børn vaccinere er – og skal naturligvis forblive – et personligt valg.

Men når det gælder hpv-vaccinen, er det glædeligt, at misinformationen og fordommene er aftagende, og at staten nu ligestiller kønnene, så både drenge og piger kan få den gratis.

mr