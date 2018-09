Flere faglærte kommer ikke af sig selv

Det har haft et strejf af komik over sig, når skiftende ministre i de senere måneder har fremhævet forårets søgning til erhvervsuddannelserne som en ’rigtig positiv’ udvikling.

Sandheden er, at stigningen er så mikroskopisk, at søgetallene kun kan stå tilbage som et politisk nederlag.

Sølle 0,9 procentpoint flere 9.-10.-klasses-elever søgte ind, så det i år var 19,4 procent af en årgang. Til sammenligning var det 73,1 pct., der søgte en gymnasieuddannelse.

Og eftersom det politiske mål er, at erhvervsuddannelserne allerede i 2020 skal nå 25 procent, må man sige, at de unge tager den med ro.

Men selv for dem, der hidtil har haft let ved at trække på smilebåndet, er det nu ikke sjovt længere. I sidste uge viste nye tal, at det reelt er gået drastisk tilbage med antallet af elever de senere år.

Dels er ungdomsårgangene blevet mindre, dels er mange af de voksne elever, der normalt søger ind flere år efter folkeskolen, blevet væk.

Faktisk er hele 19 pct. færre elever begyndt på en erhvervsuddannelse fra 2014 til 2017. Det svarer i runde tal til 12.000 færre elever.

Et tal, der skal holdes op imod, at virksomhederne allerede i dag er begyndt at råbe på faglærte og frem mod 2025 for alvor vil blive hæse, når de ifølge AE vil mangle op mod 70.000.

Regeringen har bebudet, at den vil komme med et udspil i løbet af den kommende måned. Desværre tyder intet på, at alvoren er gået op for regeringstoppen.

I hvert fald ikke hvis man læser sidste uges forslag til finanslov. For her fortsætter omprioriteringsbidraget ufortrødent – også for erhvervsskolerne.

Betydningen af denne nu flerårige rundbarbering kan ikke undervurderes: I 2021 vil erhvervsskolerne have op mod 1,2 mia. kroner færre, end de havde i 2015.

Og det er vist ikke lige i sådanne sparetider, at skolerne investerer i brobygningsforløb og andre spændende tiltag, der kan lokke folk til huse.

Hvis regeringen havde forstået alvoren, ville den allerede for længst være komme med et udspil, der kunne rokke ved både struktur og kultur omkring ungdomsuddannelserne: Man kunne lægge 10. klasse ind på erhvervsskolerne.

Man kunne lave én indgang til både boglige og faglige uddannelser. Eller man kunne sætte et skarpt loft på ansøgerne til gymnasiet.

Der er mange effektfulde håndtag, politikerne kan skrue på, hvis de virkelig vil. Desværre mangler regeringen både ambitioner og kloge hænder, der kan tage fat.

