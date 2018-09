Rusland og Tyrkiet styrer slagets gang i Syrien

Man kunne næste høre det lettelsens suk, der steg op fra hele verdenssamfundet, da Rusland og Tyrkiet i begyndelsen af denne uge blev enige om oprettelsen af en bufferzone omkring Idlib-provinsen i Syrien.

Med god grund.

Alt tydede indtil da på, at Assad-regimet og dets allierede var ved at indlede en offensiv for at erobre Idlib, det sidste større oprørskontrollerede område i Syrien.

Regimets tropper havde omringet Idlib, russiske krigsskibe var positioneret langs kysten, og bombardementet af oprørerne fra luften var allerede begyndt.

Der er 3 millioner mennesker i Idlib, heraf 1 million børn, og FN advarede om, at slaget om området kunne blive århundredets hidtil værste humanitære katastrofe.

Det er indtil videre afværget. Men det er i høj grad usikkert, om beboerne i Idlib er reddet – eller blodbadet blot udskudt.

Ifølge aftalen skal oprørerne i bufferzonen opgive deres tunge våben, og de omkring 10.000 ekstremistiske krigere i Idlib skal trække sig ud.

Men vil jihadisterne det – og hvor skal de tage hen? Det er det første og største usikkerhedspunkt.

Hertil kommer, at Assad-regimet har en enorm interesse i at få kontrol over Idlib. Dermed vil oprøret reelt være slut, og Bashar al-Assad være den helt store sejrherre.

Regeringen i Damaskus vil formentlig derfor forsøge at undergrave aftalen, så den kan genoptage den militære kamp. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at de fire tidligere såkaldte deeskaleringszoner, som Rusland, Tyrkiet og Iran har oprettet i Syrien, alle er endt med, at regimet genoptog kampen og erobrede områderne.

Samtidig siger det alt om Vestens enorme svigt i Syrien, at det er Rusland og Tyrkiet, der træffer denne slags beslutninger.

Det er dem, der har den reelle magt i området, og deres motiver i Idlib er alt andet end idealistiske.

Tyrkiet har de facto annekteret dele af det nordlige Syrien og har intet ønske om kaos i Idlib.

Rusland har på sin side allerede sikret Assad-regimets overlevelse og placeret sig selv om en central magtfaktor i Mellemøsten. Dets base i Syrien er blevet udbygget, og værdien af en alliance med Rusland er blevet gjort uhyre klar for de andre mellemøstlige despoter.

Omvendt har USA og Europa svigtet både vores egne idealer og det syriske folk. Al vores snak om demokrati er fuset ud. Vi har ikke reelt været villige til at støtte oprørerne, så de havde en reel chance.

Så det er fristende at kaste håndklædet og overlade Syrien til Rusland, Tyrkiet og Iran.

Fristende – men forkert.

Slaget om Syrien er tabt i denne omgang, men på den lange bane er det stadig afgørende at opbygge et civilsamfund i Syrien, der kan afløse Assad. Syrerne fortjener bedre. Meget bedre.

mr