Politiken mener: Ud med sorte biler

I løbet af denne tirsdag bliver der solgt hundredvis af benzin- og dieselbiler her i Danmark, og de vil i de næste mange år køre rundt på vores veje og udlede langt mere CO 2 , end en bil behøver at udlede. Midt i en CO 2 - og klimakrise.

Det er der et godt dansk ord for: galimatias.

Til gengæld er der grund til at bruge et andet godt dansk ord – fremragende – når landets statsminister nu siger til Berlingske, at han ønsker en deadline for udfasningen af de CO 2 -forurenende biler, der kører på diesel eller benzin.

Og det gør det bestemt ikke mindre fremragende, at den konservative Mette Abildgaard sætter årstallet 2030 på ambitionen, og at Bilbranchen og bilejernes organisation FDM også klapper af ideen.

Borgerlige politikere, bilbranchen og bilister side om side i klimakampen, herligt.

En endelig deadline for udfasning af diesel- og benzinbiler vil være et stærkt signal. Men det kan ikke stå alene.

EU’s indre marked giver nemlig ikke mulighed for, at et enkelt land kan forbyde en særlig type biler. Derfor skal Danmark have de andre EU-lande med på ideen. Den opgave er uhyre vigtig.

Men der er også skrigende behov for, at politikerne får os danskere til at droppe sorte biler allerede nu.

Herhjemme udgør elbilerne sølle 1,7 pct. af det samlede salg, og det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvad der vil ske, når afgifterne på elbiler som aftalt stiger frem mod 2022.

I sommerferien kom Politiken i besiddelse af et opmuntrende regeringsnotat, der byggede på den visionære helhedstænkning, som er afprøvet med succes i Norge, hvor næsten hver anden solgte bil i dag er en elbil.

En af de originale ideer i notatet var et tilskud på f.eks. 50.000 kr. til dem, der køber en elbil. Gør dog den tanke til en krumtap i din klimaplan her til efteråret, Løkke!

Men glem ikke skattesystemet. Enten bør afgifterne på elbiler, som forpester markedet, droppes, eller også må man lytte til De Danske Bilimportører, der har foreslået en ny form for registreringsafgift. Pointen er, at ejeren betaler en afgift, der afhænger af bilens CO 2 -udledning og vægt.

Godt tænkt.

Ideer, der kan begrænse bilers alt for store CO 2 -udslip, er der nok af. Nu venter vi på politikere, der tør gøre ideerne til virkelighed.

pmj