Farvel til flexicurity

Jeg tror ikke, at dagpengene vil kunne sikre mig og min familie et rimeligt liv, hvis jeg bliver arbejdsløs.

Derfor tegner jeg en ekstra privat lønforsikring mod ledighed’. Sådan er der stadig flere danskere, der ræsonnerer.

Alene fra 2016 til 2017 har der været en stigning i antallet af lønforsikringer på hele 30 procent, så der nu er 273.000 danskere med en ekstra privat lønforsikring.

Den udvikling er der ét ord for: øv! Den markante stigning i antallet af private forsikringer skyldes nemlig, at dagpengene er blevet udhulet.

Midt i 1990’erne udgjorde dagpengesatsen 63 pct. af en LO-arbejders løn. Siden har politikerne sendt dækningen ned på 54 pct.

Og når dækningen dykker, mister lønmodtageren tilliden til dagpengesystemet og forsøger at købe sig til ekstra forsikringer.

Hvis han altså har råd. Sagen er nemlig, at forsikringspræmien er særligt høj for 3F’eren med en stor ledighedsrisiko.

Derfor er det først og fremmest folk i stabile jobs, der køber forsikringer. Sådan fungerer de rå markedskræfter i forsikringsbranchen, der i disse år skaber en ulighedskløft.

Men det er ikke det værste. Den egentlige katastrofe, når dagpengene udhules, er, at vi sjakrer med en kronjuvel i den danske arbejdsmarkedsmodel: flexicurity.

I Danmark har det været nemt og billigt for en arbejdsgiver at afskedige en medarbejder, fordi et generøst dagpengesystem har holdt hånden under medarbejderen og hans familie.

Denne sociale kontrakt mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og staten er en væsentlig del af forklaringen på den store velstand og tryghed i Danmark.

Men hvis dagpengene udhules, vil lønmodtageren kræve større sikkerhed i ansættelsen. Eller slet og ret: afskedigelsesregler af den type, man drømmer om at afvikle i udlandet, og som arbejdsgivere afskyr. Flexicuritymodellens død.

Det forudsætter et forbenet ideologisk blik på verden at ville forsvare visdommen i den udvikling.

Men i Cepos & omegn holder man sig ikke tilbage. Her synes man, at udhulingen af dagpengene og væksten i private forsikringsordninger er en rigtig god ting.

Heldigvis er der et enkelt alternativ til at skære flere skiver af den unikke danske model, som forleden blev hyldet den franske præsident, Emmanuel Macron.

Vi kunne stoppe udhulingen af dagpengene. Og vi kunne begynde nu.

pmj