Et splittet Amerika

Når Brett Kavanaugh tirsdag for første gang sætter sig i stolen som en af USA’s ni højesteretsdommere, er det den foreløbige kulmination på supermagtens afgrundsdybe politiske splittelse.

At det lykkedes at få godkendt Kavanaugh, er en markant politisk sejr for republikanere og præsident Donald Trump.

Med Kavanaugh er der et klart konservativt flertal i højesteret, der med dommernes livstidsansættelser kan strække sig årtier frem. Republikanerne kontrollerer nu både den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt.

Men prisen for både USA og højesteretten selv kan blive uhyre høj.

Efter den dramatiske høringsproces i Senatet i de seneste uger og beskyldningerne om seksuelle overgreb er tilliden til Kavanaugh som upartisk dommer ødelagt, allerede inden at han afsiger sin første dom.

Hvor menneskeligt forståeligt Brett Kavanaughs vredesudbrud i Senatet forrige uge end var, lød han mere som en rasende partipolitisk demagog end en saglig dommer.

Liberale vil ikke glemme hans hidsige udfald mod venstreorienterede grupper og altid mistænke Kavanaughs domme for at være præget af hans ideologiske holdninger snarere end juridiske argumenter.

At republikanerne valgte at presse Kavanaugh igennem som dommer med det smallest tænkelige flertal i Senatet, viser, hvor brutal kampen om magten er blevet i USA.

Intet er helligt, og målet helliger alle midler, uanset hvor mange traditioner og principielle hensyn til politisk uafhængighed, der måtte blive trampet under fode undervejs.

For USA’s højesteret gælder det nu om at genoprette tilliden til institutionen.

Den opgave tilfalder særligt højesteretsformanden, John Roberts, dels på grund af hans formelle position som rettens leder, dels, fordi han formentlig bliver den afgørende svingstemme i de mest kontroversielle sager.

Her må man håbe, at Roberts vælger en så moderat og kompromissøgende kurs som muligt.

Der er meget på spil; den amerikanske højesteret er den øverste fortolker af forfatningen og kan indskænke eller ligefrem afskaffe retten til eksempelvis abort.

Men uanset hvor klogt Roberts måtte kunne styre retten i de kommende år, har Kavanaugh-sagen understreget, at USA er fanget i en dødsensfarlig politisk stammekrig.

Ingen af partierne lytter reelt til hinanden, der er intet samarbejde over midten, og det er de mest yderligtgående politiske kræfter, der vinder frem.

Det er tydeligt i Det Hvide Hus, det er tydeligt i Kongressen, og det er nu også tydeligt i højesteret.

