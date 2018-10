Skat skal isoleres fra de politiske kastevinde

Ingenting er sikkert her i verden, undtagen døden og skat. Sådan sagde den berømte amerikanske fritænker Benjamin Franklin tilbage 1700-tallet.

Døden er der stadig ikke nogen vej uden om, men når det gælder skat, har det i de sidste mange år her i landet været mere usikkert end sikkert, om inddragelsen fungerede efter hensigten, og om reglerne er blevet fulgt.

Fra svindlen med udbytteskatten til den manglede inddrivelse og videre til den ofte helt arbitrære fastlæggelse af ejendomsskatterne.

Den ene skandale har afløst den anden og samlet kostet statskassen enorme summer. Ud over milliarderne har skandalerne kostet massivt på tillidskontoen i samfundet, tilliden til, at systemet fungerer, og at alle bidrager til statskassen, som de skal.

Det er en katastrofe, og som beskrevet i den nye opsigtsvækkende bog ’Overmod og afmagt’ skrevet af to professorer i offentlig forvaltning er det langtfra et tilfælde.

En endeløs og forhastet række af reformer og nedskæringer har presset skattemyndighederne i bund, og efter råd fra dyre konsulenter har man helt bevidst nedprioriteret retssikkerheden for borgerne for at få flere penge i kassen.

Ud over de konstante reformer og den forhastede effektivisering har et af de helt store problemer været den hyppige udskiftning på skatteministerposten.

Som den nuværende skatteminister, Karsten Lauritzen (V), forklarede i avisen søndag, er det meget svært for en minister at sætte sig ind i tingene, når vedkommende kun er der få måneder eller under et år.

Det er indlysende rigtigt, og ministerens udtalelser rejser et oplagt spørgsmål: Er tiden kommet til i det hele taget at droppe posten som skatteminister?

Svaret er ja. Inddrivelsen af skat bør være en ren og politisk neutral driftsopgave. I lande som USA, Storbritannien, Tyskland og Sverige klarer man sig glimrende uden en særlig skatteminister, ganske som tilfældet var i Danmark inden 1975.

Ved at have så mange skatteministre – otte forskellige i 2010-15 – har man ikke bare svækket området, men gjort ansvaret for skandalerne så diffust, at det næsten ikke kan placeres. Snarere end politisk ansvar har de mange skatteministre reelt ført til det modsatte.

Ved at nedlægge skat som en selvstændig ministerpost vil man måske kunne skabe den fornødne ro og stabilitet om skat, som der så åbenbart er behov for.

mr