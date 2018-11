Der må ikke gå identitetspolitik i alt

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

For ikke så mange år siden var ’identitet’ ikke et brandvarmt politisk tema. Men så begyndte en række mindretal at røre på sig.

Med afsæt i køn, seksualitet, etnicitet m.m. forlangte de respekt og anerkendelse. Kvindebevægelsen havde allerede vist vejen, og nu viste bøsser, lesbiske og transpersoner m.fl., hvor mange måder der er at være menneske på. Det var et kæmpe fremskridt.

Mindretallenes kamp for respekt og anerkendelse gjorde også samfund som det danske meget bedre.

Velfærd er ikke kun økonomi, det er også kultur, værdier. Og majoriteten har altid ansvar for, at minoriteter bliver del af fællesskabet.

Men det blev ikke ved med at gå fremad. Det så ud, som om verden blev mere tolerant, men så kom modreaktionen. Konservative kræfter fik vind i sejlene og forlanger, at tiden skal skrues tilbage.

Udfordringen for dem, der ønsker at bevare det rummelige samfund, og det skal det, er stor, for hvordan forsvarer man det bedst?

En pointe, som fortjener at blive fremhævet, er, at den identitetspolitiske kamp for respekt og værdighed ikke kan stå alene. Det viser udviklingen i Europa og USA.

Det er afgørende, at der også fremlægges helt konkrete politiske forslag til, hvordan folk – både fra mindretallene og det store flertal – sikres uddannelse, job, fællesskab, tryghed.

Faktisk går vejen til det mangfoldige samfund i høj grad gennem at føre politik af den ’gammeldags’ slags.

Hvis demokraterne i USA f.eks. vil vinde kulturkampen mod Trump, højrefløjens stærkeste identitetspolitiker, er de nødt til at føre en troværdig politik på det sociale og økonomiske område.

Og så er det en afgørende pointe at tænke ud over vores respektive identiteter. Det gælder også mindretallene. Den demokratiske kultur og samtale kommer i uføre, hvis der går snæver identitet i alt.

Der er behov for fokus på det fælles bedste, det, der rækker ud over vores individuelle væren. Alene klima- og miljøudfordringerne gør, at vi må holde fast i, at vi alle sammen først og fremmest er mennesker.

jsp