Kontrol alene kan ikke genrejse tillid til banker

Ubegribeligt er det søle, Danmark i øjeblikket trækkes igennem. Ét er, at landets største bank med rette udskammes over hele kontinentet som alle tiders største røverbule. Noget andet er det kolossale værdighedstab, vores velfærdsstat udsættes for, når Financial Times i denne uge skrev, at EU vil undersøge det danske Finanstilsyns kontrol med den estiske hvidvaskskandale.

