Madkultur: Usund tendens at danskerne ikke gider lave mad

I denne uge viste Madkulturens årlige undersøgelse, at danskerne bruger stadig mindre tid på at lave mad derhjemme. Omkring en tredjedel af alle danskere bruger nu mindre end et kvarter på at lave middagsmad – og det er vel at mærke de dage, hvor de rent faktisk laver mad. Dagene, hvor middagen består af takeaway, færdigretter eller indtages på restaurant, er ikke med i undersøgelsen.

