Folkeskolen har brug for ro i stedet for en ny stor rystetur

Væsentlige dele af folkeskolereformen fra 2014 er ikke blevet ført fra lovteksterne og helt derud i klasseværelserne, hvor lærerne og eleverne er. Det viser rapporter og evalueringer; den seneste følgerapport blev offentliggjort i torsdags.

Færre lærere tilpasser deres undervisning til elevernes behov. Tolærerordningen, der kan styrke de svageste, bruges begrænset. Ambitionen om bevægelse er gået lidt tilbage på det seneste. Den åbne skole, hvor skolen griber fat i lokalsamfundet, har ikke for alvor foldet sig ud. Og hverken test- eller eksamensresultater løfter sig.

Betyder det så, at der er brug for nye forandringer i folkeskolen? Nye greb? Det mener regeringen, som for to måneder siden fremlagde et udkast til ændringer med eksperimenterende skoler, en kortere skoledag m.v., og det udkast forhandler Folketingets partier om netop nu.

Men i stedet for en ny stor rystetur har folkeskolen brug for ro. For selve intentionen med folkeskolereformen – en helhedsskole med en varieret skoledag, der kan udfordre alle elever – er fuldstændig rigtig tænkt. Og der er ingen bedre bud på en fælles folkeskole, der kan håndtere fremtidens udfordringer, end netop dén, som et bredt flertal blev enigt om for få år siden.

Det er ikke folkeskolereformen, der er noget galt med, det er implementeringen af den. Flere ting er gået galt.

Først og fremmest var det et problem, at folkeskoleloven faldt sammen med arbejdstidsaftalen for lærerne, som skabte uro og modstand i lærerkredse.

Dernæst har kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang understøttet folkeskolereformens intentioner med penge.

Til gengæld har det kommunale system af politikere og skoleforvaltninger kastet sig ud i det, skoleforskere kalder ’projektitis’, hvor mange skoler konstant udsættes for nye mål og projekter. Det har fjernet fokus fra opgaven med at føre folkeskolereformen ud i livet.

Endelig var det fatalt, da regeringen satte en af folkeskolereformens største kritikere, Merete Riisager, til at føre reformen ud i livet. Det har svækket implementeringen af den.

Folkeskolen har nu brug for, at politikerne holder fingrene væk i en tid, så lærere, skoleledere, elever og forældre kan få reformen og dens mange gode elementer til at forankre sig derude. Det fortjener de og den.

