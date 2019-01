Myndighederne bør knalde Mascha Vang, Lakserytteren og andre fordækte influencere

De bærer navne som Lakserytteren og Mascha Vang, og de på sociale medier åbner de glad og gerne døren til deres privatliv. Det skal stå dem frit for, og deres titusindvis af følgere skal have god fornøjelse med at kigge med.

Men hvad der på de sociale mediers overflade ligner moderne relationer, dækker over en problematisk og fordækt form for digital oplevelsesøkonomi. For vennerne på Facebook og følgere på Instagram og Twitter – mange af dem børn og unge – aner ikke, hvad deres digitale ledestjerner reelt vil dem, når de møder dem på de sociale medier. De er nemlig ikke deres venner. De er kræmmere.

Mascha Vang og Lakserytteren er to blandt hundredvis af såkaldte influencere, der har gjort sociale medier til handelsplads for enmandsbetjente firmaer, hvor de lever af at stjæle deres følgeres opmærksomhed for at sælge den videre til virksomheder, der betaler dem for at smugle deres produkter ind via strømmen af billeder og budskaber.

Det er ikke et problem at annoncere for hverken læbestift, biler, møbler eller andet, så længe læseren klart gøres opmærksom på, at der er tale om annoncer. Det gør private medier dagligt. Problemet er, at disse influencere bevidst undlader at fortælle deres venner og følgere, at de er blevet betalt for at vise produkter frem.

I en artikelserie her i avisen har flere influencere klaget deres nød over, hvad de anser for at være en forældet markedsføringslov. Ifølge loven skal afsenderen af et budskab klart gøre opmærksom på eventuelle »kommercielle hensigter«.

Klagesangen er en tidstypisk reaktion fra det digitale klondike. Men det er ikke reglerne, der er noget galt med. De er netop til for at beskytte de sagesløse brugere, der ikke kan ane, hvilken møntfod deres opmærksomhed omsættes til på nettets markedsplads.

Der er ingen grund til at diskutere reglerne. De er helt rimelige. Der er til gengæld i høj grad grund til, at myndighederne langt mere konsekvent slår ned på de influencere, der slår mønt på vennernes og følgernes tillid og opmærksomhed.





cj