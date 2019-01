Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Så skete det. Efter få dage i 2019 blev Danmark afkoblet fra de progressive kræfter i Europa, der slår ned på den digitale tidsalders mest indlysende uretfærdighed: at techgiganter som Google, Facebook og Amazon med spekulativ kalkule jonglerer rundt med deres milliardoverskud, så de minimerer deres skat til det rene ingenting.

Men i Frankrig sættes der nu en stopper for techgiganternes usolidariske skattecirkus.

I sidste uge indførte Frankrig som det første europæiske land en særskat på globale techgiganter, så de fremover beskattes af den omsætning, de har i Frankrig. Og snart vil det også være slut med den form for skattespekulation i lande som Italien, Spanien og Storbritannien, der også har bebudet den helt rimelige særskat.

Det er på høje tid. For selvfølgelig må det høre op, at digitale monopolvirksomheder i ly af forældede skatteregler kan smugle deres overskud i skattely i lande som Irland, så Facebook og Google i 2015 slap med at betale henholdsvis 0,03 og 0,82 procent i skat i EU-landene.

Det er ikke alene en forbrydelse mod den basale retfærdighedssans.

Det er et direkte angreb på fundamentet under vores nationale velfærdsstater, hvis skatteregler hidtil ikke tilstrækkeligt har taget højde for den globale, digitale økonomi.

Men trods gentagne opfordringer er det ikke lykkedes at vække den danske regering til fornuft.

Finansminister Kristian Jensen (V) har bagstræberisk valgt at placere Danmark på rad og række med skattelylande som Luxembourg, Malta og Irland. Ikke just det bedste selskab i kampen for økonomisk retfærdighed i denne verden.

Selvfølgelig har den danske regering en pointe, når den påpeger problemerne med den digitale særskat. Med en omsætningsskat risikerer virksomheder med underskud at blive urimeligt beskattet. Hvordan griber skatten ind i andre omsætningsafgifter som eksempelvis momsen?

Hvis amerikanske techgiganter skal betale omsætningsskat i Danmark, skal danske virksomheder vel også betale det i USA. Alt det er rigtigt, og det skal der findes en løsning på.

Men det bør ikke forhindre, at Danmark træder frem i forreste række i bekæmpelsen af techgiganternes udhuling af de europæiske statskasser ved højlys dag. Frankrig er nu rykket. Det er ikke for sent, Danmark. Kom nu!

cj