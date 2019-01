Skolestart: Nej, der findes ikke ét godt argument for at lade en umoden 5-årig begynde i skolen

Findes der ét godt argument for at sende et børnehavebarn på fem år, der ikke er klar til det, i skole? Nej. Til gengæld er der lutter gode argumenter for at udskyde den første skoledag for det ikke-skoleparate barn.

Det bedste er, at barnet vil have større overskud og få mere ud af at være i skolen. Det vil sende positive bølger igennem hele barnets skoletid og måske resten af tilværelsen.

Et andet godt argument er, at skolelærere foretrækker børn i klassen, der er klar til at lære.

Og nu har Rockwool Fonden dokumenteret, at når et barns skolestart udskydes, påvirker det hele familien positivt. Mor og far får det bedre med hinanden, de kan bedre tackle deres jobs, og ældre søskende får højere karakterer i skolen.

Argumenterne for at udskyde skolestarten for børn, der ikke er klar, står i kø.

Alligevel er det kun blevet sværere at gøre det. Hvor det i 2004 var 21 pct. af alle børn, der startede senere, var tallet sidste år dykket til 6,5 pct.

Årsagen? I 2009 blev skolestartsalderen nedsat fra syv til seks år, da børnehaveklassen blev obligatorisk. Samtidig blev beslutningen om at udskyde skolestarten overladt til kommunerne.

Og så skete der det, vi ofte ser, når beslutninger sendes ud til økonomisk trængte kommunalpolitikere og forvaltningschefer: Det kom til at handle om kroner og øre.

En plads i et klasseværelse er billigere end en plads på legepladsen i børnehaven. Vupti! Mange kommuner har i de seneste ti år gjort det voldsomt sværere at udsætte skolestarten for den enkelte familie.

Børn, der er født i samme kalenderår, skal i skole 1. august, uanset om de er januarbørn på seks år eller decemberbørn på fem. Basta.Det må kunne gøres bedre. Ikke engang set gennem bogholderbriller giver det mening – det langsigtede samfundsøkonomiske regnestykke er håbløst. Og det menneskelige regnestykke kan slet ikke gøres op.

Først og fremmest må mor og far og pædagogen, der kender barnet bedst, have en stærkere stemme, når beslutningen om skolestart skal træffes.

Og så må kommunerne til at tænke fleksibelt som i Helsinge, hvor en skole har rullende skolestart. Her optages børnene tre gange om året, når de fylder seks år, og de kommer ind i et indskolingsforløb med børn i 0., 1. og 2. klasse. Godt tænkt.

Et umodent barn skal ikke sendes for tidligt i skole.

pmj