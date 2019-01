Find Nem-ID frem: Vil du kloden og Danmark det godt, støtter du dette borgerforslag

Hvis der er et område, hvor der er et skrigende behov for et gennemgribende paradigmeskift, er det kampen mod klimaforandringer. Den ensidige fokus på økonomisk vækst skal ændres, så det er den bæredygtige vækst, der bliver omdrejningspunktet for de politiske prioriteringer.

Det har den nuværende regering desværre ikke forstået. Trods sine grønne løfter har regeringen med sin seneste klimaplan direkte neddroslet omstillingshastigheden og dermed udskudt ansvaret for at gøre Danmark klimaneutral i 2050.

Det er dybt uansvarligt, og for at bekæmpe det svigt over for både kloden og de fremtidige generationer er der god grund til at bakke op om det borgerforslag om en ny, ambitiøs klimalov, som en større gruppe grønne ngo’er har stillet.

Borgerforslaget indeholder en række konkrete krav om at sikre, at klimakampen indtænkes i den politiske proces i langt højere grad.

Først og fremmest skal der fastsættes et præcist langsigtet mål for den danske klimaindsats, så vi yder vores bidrag til Paris-aftalen.

For at undgå, at kommende regeringer vælger samme uambitiøse kurs som V-LA-K-regeringen, skal der samtidig laves femårige delmål for klimaomstillingen.

Femårsplaner kan lyde vel sovjetisk, men er faktisk et glimrende redskab til at sikre, at klimaindsatsen bliver prioriteret løbende og ikke bare udskudt til senere. En af de største udfordringer ved klimaforandringer er netop, at de sker gradvis og dermed hele tiden let risikerer at blive udkonkurreret af mere akutte problemstillinger.

Forslaget rummer også en række andre fornuftige krav. Klimarådet skal sikres uafhængighed, støtten til klimaomstilling i de fattigere dele af verden skal opprioriteres, og fremtidige lovforslag skal indeholde en vurdering af klimaeffekten.

Alt i alt skal det sikres, at Danmark tager sin del af ansvar og viser verden et godt eksempel. Især det sidste er måske det vigtigste bidrag til klimaomstillingen, som Danmark overhovedet kan give. At vise at velstand og ansvarlig klimapolitik ikke er modsætninger. Faktisk tværtimod.

mr