Burberry hopper højt ind på dumhedslisten med en hættetrøje, stylet med en løkke om halsen

L isten over tankeløse tåbeligheder i modebranchen er lang, selvom man kun går et par måneder tilbage. Gucci lancerede en sort trøje med krave, der kunne trækkes op over hagen og gav en stor rød mund, som var man klædt ud som sort. Dolce & Gabbana lod en kinesisk model spise pizza med spisepinde, som om hun var for dum til at bruge en gaffel. Danske Ganni fik kritik for under et show at bruge billeder af kvinder fra tredjeverdenslande som ren staffage.

I denne uge hoppede det britiske mærke Burberry så højt ind på dumhedslisten med en hættetrøje, stylet med en løkke om halsen – frit valg mellem at associere mellem selvmord eller lynchinger.

Burberry undskyldte. De trak tilbage. De beklagede, at de havde såret nogen. Det var slet ikke meningen, næh, nej og undskyld, og den trøje vil vi ikke sælge.NØJAGTIG som alle andre modefirmaer efter kritik også er fulde af anger. At ingen har undret sig, før tøjet blev vist offentligt, er sært.

Hvorfor har man ikke i kæmpefirmaer ansat bare en enkelt person med etikken i orden – og mandat til at sige det indlysende rigtige højt? Hvordan kan en branche, der lever af at aflæse og tolke tidsånden, være så tonedøv og opføre sig mere klodset end en troll på sociale medier?

Endnu mere besynderligt er det, at modebranchen igen og igen laver disse selvmål, for branchen har allerede massive imageproblemer. Den er en af verdens mest forurenende og har, på trods af snak om lidt økologisk bomuld og halvhjertet indsamling af brugt tøj, ingen troværdige bud på, hvordan den status kan forandres.

Det er muligt, at de er kede af det hele. Bagefter. I hvert fald hvis nogen opdager det. Men indtil branchen demonstrerer vilje til at opføre sig ordentligt, bør forbrugere træde i karakter og kun vælge mærker, hvis værdier de kan stå inde for.

Formindsker det vores indkøb, går det nok. De fleste af os har rigeligt med tøj – og modebranchen så åbenlyst brug for en pause til at tænke sig om.

For det er ikke moderne at være hyggeracist, dumsmart og uansvarlig.

