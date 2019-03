Cølibatet har vist sig usundt for det præstelige driftsliv og for de liderlige præsters omgivelser

Pave Frans lagde ikke fingrene imellem, da han på ugens krisemøde i Vatikanet for hidkaldte kardinaler og biskopper rasede mod de præster, som krænker mindreårige.

De er »glubske ulve og ’redskaber for Satan’«, sagde Frans, der dermed endelig konfronterede den syndflod af sexforbrydelser, som har ødelagt livet for tusinder og ført den katolske kirke ud i dyb krise.

Den store offentlighed fik for alvor indblik i det helvede på jord for mindreårige drenge, som kirkens folk stod bag, da avisen The Boston Globe afdækkede katolske præsters årelange seksuelle overgreb.

Siden er afsløringer af præsters sexforbrydelser andre steder i verden vokset eksplosivt. På det seneste er nonner, der har været udsat for overgreb, og mødre til børn, som de i hemmelighed har fået med katolske præster, også trådt frem.

Den katolske kirke fremstår som institution mere og mere som et sexforbrydersyndikat, der har dækket over sine egne og forsyndet sig groft mod de værdier, som kirken gerne vil stå for, og menneskeheden sætter højest.

Ikke blot i form af enkelte brodne kars formastelige handlinger, men som resultat af en kultur, hvor pædofili synes uhyggeligt udbredt. Og det er stadig kun toppen af isbjerget, verden har set.

Lad de små børn komme til mig, sagde Jesus, men han mente det ikke på den måde

Mindre end et døgn efter pavens tale blev den katolske kirkes tidligere nummer tre, kardinal George Pell, der er australier, ved retten i Melbourne fundet skyldig i overgreb mod mindreårige.

Der er brug for et gennemgribende opgør med den syge og farlige kultur, som så længe har trivedes bag de fromme facader. Det nytter ikke, som paven lagde op til, at den enkelte præst skal klare sine eventuelle synder med sin Gud.

Forbrydelser er ikke et mellemværende mellem forbryderen og hans tro, men et anliggende for politiet, som kardinal Pell nu har erfaret. Den katolske kirkes dogme om cølibat har vist sig usundt for det præstelige driftsliv og for de liderlige præsters omgivelser.

jsp