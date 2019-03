Politiken mener: Politikerne må droppe den misforståede omsorg for landbruget og stille krav til bønderne

På mandag udkommer bogen ’Sygeplejersken’, der handler om Christina Aistrup Hansen, som lige nu afsoner en dom for drabsforsøg på fire patienter. Fænomenet Health Care Serial Killers er de senere år blevet et forskningsfelt for kriminologer. Men hvorfor vælger mennesker, der har viet deres liv til at redde mennesker, i stedet at slå dem ihjel?