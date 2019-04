Grænser for grådighed Godt at sætte stopper for salget af den danske infrastruktur

Den 10. marts indvier HOFOR det første nye regionale vandværk i mere end 50 år. Værket ligger i Marbjerg ved Roskilde, og det kommer til at danne forbillede for fremtidens vandværker ??? ikke mindst hvad angår drikkevandssikkerhed. Værket ved Marbjerg udstyres med den nyeste teknik inden for fødevaresikkerhed og miljø og skal servicere omkring 120.000 borgere i otte kommuner i hovedstadsområdet. Det nye vandværk bliver et af Danmarks største og kan levere 4,8 millioner m?? vand årligt.