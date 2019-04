Det er påske, vi holder fri, men lidelserne ude i verden holder ikke fri

FOR ABONNENTER

I disse dage er påskefrokosten verdens navle her til lands. Den er ramme om det samvær med andre, som alle ser hen til. Den store verden er for en stund langt væk, har vi brug for at føle, mens vi forbereder karrysilden, lægger snaps og øl på køl og får købt det sidste ind, inden butikkerne for en sjælden gangs skyld lukker ned.

