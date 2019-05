Leonardo forever

FOR ABONNENTER

Det er 500 år siden i dag, at Leonardo da Vinci døde, men hans lysende præstationer bliver ved med at inspirere. Han kom til verden i den lille flække uden for Firenze, som han er navngivet efter, og siden er geniet, der formåede så forbløffende meget, kun blevet ved med at vokse i statur. Alle ved, at han er ophavsmanden til ’Mona Lisa’s uudgrundelige smil, men han var også den første til at forstå, hvorfor himlen er blå. Han tegnede flyvemaskiner og fæstningsanlæg og dykkerklokker. Han var maler, tegner, billedhugger, arkitekt, ingeniør, digter, opfinder, botaniker, anatom, matematiker, kartograf, geolog. Han havde en god sangstemme, og han var en dygtig lyrespiller.

