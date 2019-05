TOPSHOT - Britain's Prime Minister Theresa May reacts as she announces her resignation outside 10 Downing street in central London on May 24, 2019. - Beleaguered British Prime Minister Theresa May announced on Friday that she will resign on June 7, 2019 following a Conservative Party mutiny over her remaining in power. En dybt bevæget britisk premierminister opgiver kampen for at få brexitaftale vedtaget. Hun stopper formelt 7. juni, men hun bliver, til en afløser er fundet. Det skriver Ritzau, fredag den 24. maj 2019.. (Foto: TOLGA AKMEN/Ritzau Scanpix)