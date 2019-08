Husk at lægge mobilen væk, når du har swipet kæresten hjem

Lyt til artiklen 02:45

Det er nemt at være vred på mobiltelefonerne. Også i det moderne kærlighedsliv, hvor mobiltelefonen ofte forstyrrer.

Hos parterapeuter opfatter ni ud af ti par mobiltelefonen som et problem, fordi den ene ignorerer den anden til fordel for mobiltelefonen. Fænomenet er så udbredt, at det har fået sit eget ord: phubbing, der er en sammentrækning af de engelske ord phone og snubbing, som dækker over det at ignorere nogen med vilje. Phubbing er at ignorere et andet menneske til fordel for telefonen.

Det er gift for alle menneskelige relationer at blive valgt fra til fordel for en lysende skærm, men særlig svært, hvis den, man elsker, hellere vil se på sin telefon. Læg dertil, at mange har mobilen med i seng og tjekker den, før de sover, og i samme øjeblik, de vågner. Mobilen bliver også nemt en konkurrent til parforholdets intimitet.

Men sangen om mobilen i kærlighedslivet er ikke kun en klagesang. Det er også en lystig vise.

For mobilen, datingapps og sociale medier giver langt flere muligheder for at møde den eneste ene end ved som før at håbe på held i omgangskredsen eller på arbejdspladsen, hvor udvalget for alle, der ikke er purunge, er begrænset.

Ved et tryk på en skærm kan alle pludselig gå på dates i Bangkok eller Barcelona. Man kan lede efter ligesindede i London eller Lima. Eller ved en ren tilfældighed tumle ind i en svensk mand med samme musiksmag i en Facebook-quiz. Sociale medier kan både facilitere det første møde og give mulighed for at afholde de indledende flirteøvelser, der før skete over et vinglas eller på en gåtur rundt om Søerne, med tusindvis af kilometers afstand.

Mobilen giver en enestående mulighed for at kravle ud af den boble, som de fleste sociale omgangskredse er, og lede efter lykken i en høstak, der nok er større, men også indeholder betydelig flere nåle. Skyggetanter i 2019 behøver ikke længere håbefuldt at vente på en ædel ridder. De kan swipe ham hjem.

Men når man så har fundet den helt særlige, skal man huske at lægge mobilen væk. For nok kan den bringe to sammen. Men den kan også adskille dem igen.

