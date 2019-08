Lyt til artiklen 03:01

To store bomber i København på en uge. Ni bombeangreb i alt på et halvt år.

Det er ikke just noget, som Danmark er vant til, og derfor er det også både klogt og på sin plads, at Københavns Politi har nedsat en specialgruppe til at opklare sagerne.

Som justitsminister Nick Hækkerup siger, er det »helt uacceptabelt«. Men når det er sagt, er der ingen grund til at gå i panik eller overveje, om lovgivningen skal laves om, så politiet får yderligere redskaber, sådan som Nick Hækkerup erklærede sig åben over for efter bomben mod en politistation lørdag nat.

I de senere år har myndighederne i forvejen fået meget videre beføjelser og muligheder for overvågning, ransagning og kontrol af befolkningen som konsekvens af både den teknologiske udvikling og kampen mod terror.

Ni bomber, uden at nogen er kommet til skade, er ikke grund til at indføre ny lovgivning og mere kontrol. Faktisk bør udviklingen gå i den stik modsatte retning og starte med et grundigt eftersyn af, om de mange terrorlovpakker og deraf følgende øgede overvågningsmuligheder, som politiet har fået, er nødvendige.

Forselv om bomber er skræmmende, er det vigtigt at huske, at Danmark også efter angrebene er et af verdens allersikreste og fredeligste lande at bo i.

Vi ligger på top-ti på Global Peace Index’ liste over de fredeligste lande på kloden. Og ikke nok med det – kriminaliteten herhjemme er generelt dalende. Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser er således faldet med 31 procent over de seneste godt 20 år. Hvor politiet i 1997 blev underrettet om over en halv million forbrydelser, var tallet sidste år faldet til godt 350.000.

En af grundene til, at Danmark er et så fredsommeligt og sikkert land at bo i, er den høje grad af lighed, tillid og åbenhed. Talrige studier viser, at jo mere ulige et samfund er – og især jo mere forskellen udstilles i det offentlige rum – jo mere kriminalitet og usikkerhed er der.

Det betyder ikke, at politiet ikke er vigtigt og værdsat, men den måske allervigtigste garanti for et velfungerende og sikkert samfund er en udstrakt grad af tillid og lighed.

Det er den solidaritet og fællesskabsfølelse, som vi skal kæmpe for at fastholde og udvikle. Ikke mere overvågning, flere kameraer på gader og stræder og sværtbevæbnede vagter overalt. Det åbne, frie samfund er vores styrke. Ikke truslen.

mr