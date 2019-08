Forskere kalder ny undersøgelse af skolestart »alarmerende«, og det er lige nøjagtigt, hvad den er

Lyt til artiklen 02:41

Alle, der har stået med et barn i hånden på første skoledag, har mærket det. Det er en dag fyldt med sitrende glæde, spænding og nysgerrighed. De baskende sommerfugle i maven forplanter sig hele vejen fra barn til voksen, og alle håber, at barnets motivation og videbegær holder på den lange vej fra 0. til 9. klasse.

For et af seks børn går det ikke sådan. Disse børn løber allerede ved skolens start ind i to eller flere problemer, som gør skoledagen svær eller umulig at komme igennem. Det vil typisk være psykiske problemer og vanskeligheder med at koncentrere sig. En ny undersøgelse fra Vive viser, at de elever, der kommer skævt fra start, også har svært ved at komme godt videre fra skole til uddannelse.

»Alarmerende« kalder en af forskerne bag undersøgelsen resultatet, og det er lige, hvad det er. Hvis elever fra starten er bagud i forhold til klassekammeraterne, er det umuligt at komme godt med, og de menneskelige omkostninger, det har for børn, der ikke trives i skolen, skal ingen udsættes for. Der er derfor grund til at glæde sig over, at regeringen i forståelsespapiret formuleret sammen med støttepartierne lover at forbedre skolestarten.

Men hvordan? Som med alle komplicerede problemer er det ikke løst med et fingerknips. Et godt sted at starte er at lytte til pædagoger, lærere og børnehaveklasseledere og lære af de erfaringer, som mange skoler har gjort. Lyt for eksempel til de skole- og børnehaveklasseledere, der sætter tid af til tæt kontakt med børnehaverne, så de ved, hvad børnene har med i bagagen, når de starter i skolen.

Desuden skal det gøres nemmere at udskyde skolestarten. Andelen af børn, som får udsat deres skolestart, er gået fra 21 procent i 2004 til 6,5 procent i 2018, og mange børnehaveklasseledere melder om børn, som kommer i skole, før de er klar. Til stor skade for dem selv og for klassekammeraterne.

I dag begynder børnehavebørn i skolefritidsordning i nogle kommuner, et halvt år før de skal starte i skole. Det gør det for det første svært at vurdere, om barnet vil være klar til skole til august, eftersom børn i den alder udvikler sig med lynets hast. For det andet er det i praksis svært at give et barn et ekstra år i børnehaven, hvis det først er startet i skolefritidsordningen.

Problemet er ikke nyt. Det kan undre, at mange kommuner og især regeringen ikke er længere fremme. Intet barn bør vente længere på at komme godt i gang. fugl