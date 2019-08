»Danmark er fuldkommen uforskyldt og uventet havnet i stor udenrigspolitisk krise«

FOR ABONNENTER

Da det i sidste uge kom frem, at USAs præsident, Donald Trump, gerne ville have, at USA købte Grønland, betragtede de fleste det som en dårlig joke. En absurditet, der ikke kunne være alvorligt ment. I dag er morskaben forsvundet, efter at Donald Trump på Twitter i nat officielt aflyste besøget i Danmark med direkte henvisning til Mette Frederiksens blanke afvisning af, at ville drøfte at sælge Grønland.

mr