Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Politiken mener: Bettingreklamer bør forbydes

Bettingfirmaernes forretningsidé er udelukkende at få folk til at tabe penge – og firmaerne bruger alle midler. Reklamer er et vigtigt et. Tag det fra dem.