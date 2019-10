Ansigtsgenkendelse er et skråplan

Det er ikke svært at forstå, at Københavns Politi vældig gerne vil have adgang til ansigtsgenkendelse, når de overvåger borgerne på videokameraer.

Det vil helt oplagt gøre deres arbejde meget lettere – spørg bare myndighederne i Kina og andre undertrykkende regimer, der med stor entusiasme i de senere år har integreret ansigtsgenkendelse og massiv overvågning af borgerne.

Netop erfaringerne fra Kina og andre autokratier, der bruger det til social og politisk kontrol, er beviset for, at det er et dødsensfarligt skråplan at give politiet mulighed for at bruge ansigtsgenkendelse i forbindelse med masseovervågning i det offentlige rum.

Som direktøren i tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, siger, viser al erfaring, at det meget hurtigt vil blive udbredt til meget andet end den alvorlige kriminalitet og terror, som politiet nu argumenterer for at bruge teknikken til at forhindre.

Den hæsblæsende teknologiske udvikling med big data og kunstig intelligens stiller frie samfund som det danske over for svære valg.

Teknikken muliggør ekstremt effektiv overvågning, der på den korte bane kan føre til mere sikkerhed og flere opklarede forbrydelser. Men prisen på den lange bane er alt for høj – et tab af den helt basale menneskeret til at færdes anonymt i hverdagen uden at være overvåget konstant af staten.

Derfor er det klogt og rigtigt af regeringen og dens støttepartier at gå imod politiets ønsker. Mette Frederiksen åbnede selv ballet med sin unødige og ukloge udmelding i åbningstalen om mere videoovervågning, men det er godt at få sat grænsen nu.

At Venstre er tilhængere af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum, viser, hvor deprimerende langt partiet er kommet fra sine liberale frihedsorienterede rødder.

Men regeringen bør gå videre end blot at skyde politiets planer ned for indeværende.

Den bør tage initiativ til ved lov at forbyde offentlige myndigheder at bruge ansigtsgenkendelsesteknik. Det kan virke voldsomt, men det er just den vej, som San Francisco – selveste techindustriens hjemstavn – er gået på grund af perspektiverne og teknologiens usikkerhed.

Forbud er et stumpt instrument, men når det gælder teknologisk masseovervågning, er der ingen anden vej. Ellers fører udviklingen kun den forkerte vej – i retning af mindre privatliv og mere overvågning.

mr