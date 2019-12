2010'erne lærte os, at spørgsmålet om national identitet er et af de politisk set mest sprængfarlige

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I det forgangne årti lærte vi, at spørgsmålet om national identitet er et af de politisk set mest sprængfarlige. Det er Storbritanniens sørgelige europæiske exit på denne måneds sidste dag det mest dramatiske udtryk for. Brexit er et eksempel på, at især højrefløjen i mange lande alt for længe har fået lov at udnytte de stærke følelser, som eksisterer i forbindelse med det nationale tilhørsforhold til egne politiske formål.

jsp