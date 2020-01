Kristian Jensen er uden tvivl taktisk tonedøv, men lyt til ham!

FOR ABONNENTER

Tonedøvt, illoyalt og en politisk selvmordsaktion for åbent tæppe. Alle har travlt med at falde over den for længst faldne forhenværende Venstre-næstformand Kristian Jensen, efter at han i Jyllands-Posten tog sig friheden til at lufte nogle politiske reformtanker.

cj