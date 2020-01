FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 03:02

Det er let at blive deprimeret, når man følger rigsretssagen i USA. Alt tyder på, at Donald Trump er skyldig i anklagerne om, at han ved at tilbageholde amerikansk bistand forsøgte at presse Ukraine til at finde belastende materiale mod hans politiske rival Joe Biden. ​​​​​​

mr